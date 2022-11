Lula chega à sede da transição de governo e se reúne com aliados

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou na manhã desta quinta-feira (10) ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, para visitar, pela primeira vez, as instalações da sede do governo de transição.

No CCBB, Lula tomará as decisões do novo governo até tomar posse, em 1º de janeiro, quando passará a despachar do Palácio do Planalto. Ele também se reunirá com parlamentares das bancadas aliadas para falar sobre a transição de governo.

Além dos partidos da coligação petista (PSB, PCdoB, PV, PSOL, Rede, Solidariedade, Avante e Agir), foram chamados integrantes do PSD e do MDB, que participam do conselho político da transição. A senadora Simone Tebet (MDB) e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), foram convidados. O senador Marcelo Castro (MBD-PI), relator-geral do Orçamento de 2023, também informou que participará da reunião.

Na manhã desta quinta, Tebet, Castro e aliados de Lula como o ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha (PT), o senador Humberto Costa (PT-PE) os deputados federais André Janones (Avante-MG) e Reginaldo Lopes (PT-MG) estiveram no local.

A expectativa dos articuladores da transição é fechar e anunciar nesta quinta todos os nomes convocados para atuar no processo de transição.

Na quarta (9), em coletiva de imprensa, Lula anunciou que deve também se reunir nesta quinta com membros do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Equipe de saúde se reúne no CCBB

Às 14h, o grupo de saúde da equipe de transição se reúne no CCBB.

O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), que vai participar do colegiado, informou que uma das principais preocupações na área da saúde é a vacinação.

O senador Humberto Costa (PT-CE) também anunciou a participação na equipe de transição no Twitter na quarta-feira (9).

Próximas atividades

Lula deve ir para São Paulo ainda nesta quinta-feira (10), após a reunião no CCBB.

O presidente eleito também informou que viaja na segunda-feira (14), pela manhã, para o Egito, com o objetivo de participar da cúpula internacional do clima, a COP27. Lula deve ficar fora do Brasil até 19 de novembro, quando volta de visita à Portugal.