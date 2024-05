Globo remonta quarto do BBB 24 para programa de Fernanda e Pitel

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Fernanda Bande revelou o cenário do programa que apresentará com Giovanna Pitel no Multishow. As participantes do BBB 24 foram contratadas pela Globo após conquistarem muitos fãs por conta do reality. As duas irão comandar uma atração diretamente de uma cama, que ficará no mesmo cenário do quarto gnomo –grupo do qual elas faziam parte.

A novidade foi compartilhada por Fernanda na tarde desta quinta (16). A confeiteira usou os Stories do seu perfil Instagram para mostrar o espaço aos seus 2,6 milhões de seguidores.

“Agora é a hora mais esperada de nós duas, conhecer o nosso cenário: nosso espaço onde a magia vai acontecer”, disse Fernanda. “Meu Deus!”, reagiu Pitel. “Vocês fizeram igual! Vocês pegaram de lá? Vocês conseguiram arrancar de lá e trazer para cá?”, questionou Fernanda ao se deparar com uma reconstituição do quarto gnomo.

A Globo ainda não revelou quando será a estreia da atração comandada pelas duas sisters. Mas já se sabe que Tadeu Schmidt, apresentador do Big Brother Brasil, estará entre os convidados do programa.

Em entrevista ao Notícias da TV, Pitel comentou sobre o novo desafio e disse que nunca havia sonhado em ser apresentadora. “Não é que não fosse, mas sabe quando você tem a sensação de que você nunca ocuparia esse lugar? Se fosse um sonho, eu deveria fazer algo para que isso acontecesse, deveria estudar Jornalismo, Teatro, sabe?”.

Era uma realidade muito distante para mim, eu nunca imaginei ter essa oportunidade. Foi algo que surgiu de forma natural, por causa do programa, e eu aceitei. Eu pensei: ‘Me viram nesse lugar, então por que não tentar?’. É mais uma nova experiência que eu vou viver.

“Eu estou extremamente feliz, é uma oportunidade única. Eu fiquei nervosa, me questionei, me perguntei se consigo, mas aceitei o desafio e vou me esforçar ao máximo para que tudo dê certo. Mas medo, insegurança e incerteza com certeza são pensamentos que passam na nossa mente quando recebemos uma oportunidade desse tamanho”, completou ela.

