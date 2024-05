Quem saiu de A Grande Conquista? Baronesa é eliminada na 1ª zona de risco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Claudia Baronesa foi eliminada de A Grande Conquista 2 na noite desta quinta-feira (16). A ex-Power Couple recebeu apenas 22,70% dos votos para permanecer no reality show da Record. Ela enfrentou Bruno Cardoso e Guipa na primeira berlinda da temporada.

Durante a edição ao vivo do programa, Rachel Sheherazade fez seu discurso de eliminação. “Todos nós somos um mistério para os outros e até para nós mesmos. Se viver já é imprevisível, imagina ter essa condição ampliada em um jogo como A Grande Conquista. Será que cada um conhece a própria reação ao ser posto em dúvida? Às vezes, o único jeito é apelar para o emocional”, disse a apresentadora.

A mãe de MC Gui foi parar na berlinda por descumprir uma regra do programa: como dona da Mansão, junto de Will Rambo, ela se recusou a entrar em consenso com o colega para indicar à zona de risco. Como punição, os dois foram diretamente para a berlinda.

Rambo chegou a sugerir que o alvo fosse decidido por meio de par ou ímpar. “Par ou ímpar não existe no jogo”, alertou a apresentadora. “Isso vale para todos os jogadores: a indicação não é um direito, é um dever, é uma regra do jogo. Tudo tem uma consequência aqui em A Grande Conquista. Pela quebra dessa regra, a consequência é a seguinte: hoje vocês dois estão na zona de risco”, anunciou ela.

Após se dar mal, Baronesa explicou que evitou se posicionar para proteger Guipa e outros aliados do risco de eliminação. Ela, no entanto, se mostrou decepcionada depois de o comunicador mencionar o nome de Catia Paganote durante uma briga com Bruno, sugerindo que a ex-paquita havia feito fofoca.

“Eu me coloquei na zona de risco porque eu não me via confortável em colocar nenhum de vocês, muito menos o Guipa. Depois eu fiquei decepcionada. Não me defendi para não colocar ele. Ele fez isso com a Catia, será que ele é mentiroso? Será que fez a mesma coisa com as outras meninas?”, questionou Baronesa.