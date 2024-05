Comando da PM sugere prevenção eficiente com uso de tecnologia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O comandante da Polícia Militar do Acre, Cel. Luciano Dias, defendeu durante a abertura da Semana da Indústria no Acre, em evento no Parque Industrial de Rio Branco, a formação de uma ampla rede de prevenção com a participação da sociedade e o uso de tecnologia no combate ao crime.

“A presença física de um policial não é suficiente para a prevenção. Para haver eficiência é preciso o envolvimento do cidadão e o uso de tecnologia”, disse o comandante.

O especialista defendeu ainda parcerias com setores da sociedade e as polícias militar e judiciária através de um diálogo permanente, capaz de ajudar na identificação de padrões criminais.

“O carro da ronda passa em frente a um estabelecimento comercial ou uma indústria, mas, o criminoso sabe que logo essa viatura com policiais estará longe, se não houver monitoramento, não tem como prevenir”, exemplificou.