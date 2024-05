Mulher filmada jogando pedras em veículos é levada para o Hosmac

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Lya de Souza Ferreira, de 40 anos, que foi filmada enquanto jogava pedras em veículos no início desta semana em Sena Madureira, foi encaminhada para tratamento no Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac), conforme informado pela família ao ac24horas nesta sexta-feira (17).

Shirley Ferreira Lima, sobrinha de Lya, disse que sua tia lida com esquizofrenia e transtorno bipolar há duas décadas. Ela ressalta a complexidade de cuidar de Lya durante as crises, mencionando a resistência dela aos cuidados familiares. “Lya é frequentemente internada. Apesar das dificuldades, a família se reveza para cuidar dela, levando medicação e comida duas vezes ao dia. No entanto, ela tem se mostrado resistente a todos, tornando-se um desafio acalmá-la ou lidar com ela sozinho durante esses períodos”, explicou Shirley.

A família alerta que Lya pode se tornar extremamente agressiva em momentos de crise e aconselha que as pessoas mantenham distância para evitar riscos. Durante o incidente em Sena Madureira, foram necessárias sete pessoas para contê-la, incluindo três policiais e três bombeiros.

“Gostaríamos de emitir um alerta, pois quando ela está em crise, a família não consegue contê-la. No dia em questão, foi necessário o auxílio de sete homens, além do apoio de outras mulheres presentes no local. Três policiais e três bombeiros estavam entre aqueles que ajudaram a segurá-la. Portanto, alertamos que, em situações de crise, é aconselhável não se aproximar ou tentar dialogar com ela, pois ela pode se tornar agressiva e difícil de ser contida”, comentou a sobrinha.