Cultura de exportação é apontada como principal desafio do setor produtivo no Acre

Um estudo encomendado pelo Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, realizado pelos pesquisadores da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape) analisou os desafios e as perspectivas do comércio internacional do Acre com o mercado andino.

Segundo a pesquisa, o Corredor Interoceânico (via BR 317) desempenha um papel fundamental para a economia do Acre abrindo portas para oportunidades econômicas e sociais significativas. Porém, alguns gargalos de infraestrutura e logística são apontados como desafios para esta ligação com o Pacífico.

Especificamente no Acre, foi destacado que a maioria dos empreendedores não possuem uma cultura de exportação. “E isso implica que as ações de comércio exterior, feitas por eles, quase sempre aconteçam de forma passiva, para atender demandas específicas, surgidas ao acaso” diz o estudo.

Para os pesquisadores da Fundape tem-se outra oportunidade para o desenvolvimento de ações por parte do poder público em parceria com o empresariado. O estudo é uma edição especial do Boletim de Conjuntura Econômica.