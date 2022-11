Filmes, exposição, shows e muito mais: saiba onde aproveitar o fim de semana em Rio Branco

Quem busca opções de lazer e entretenimento neste final de semana em Rio Branco, tem à disposição diversas celebrações que movimentam os espaços públicos e privados da cidade.

O ac24horas separou as melhores atrações para se divertir com segurança. Acompanhe.

– As Origens e Caminhos do Blues

Com apresentação da banda Jamblues,o SESC Acre realiza nesta sexta-feira, 4, às 20h, o especial ‘As Origens e Caminhos do Blues, que contam um pouco a história de um dos gêneros musicais mais populares do mundo.

– Cine Teatro Recreio

Tem sessão de filmes nas telonas do Cine Teatro Recreio, com o melhor das produções brasileiras e mundiais. Com os longas ‘Noites de Paris’, ‘Carvão’ e o ‘Clube dos Anjos’, as apresentações ocorrem todo o fim de semana, às 15h20 e 17h30.

– Rock in Concert

No Studio Beer, nesta sexta-feira, 4, às 21h, o Rock in Concert, evento dedicado aos clássicos internacional, reuniu o melhor das bandas Simphony Killer, Dream Healer, Death Silence e Warbest.

– Exposição Coletiva Universos

As artistas plásticas Giulia Anastácio, Roberta Marisa e Nassára Pires, construíram juntas a exposição ‘Universos’, que ocorre todos os dias, até 25 de novembro, no salão do Sesc Centro, às 19h.

– Recanto Food&Beer

O Recanto Food&Beer, bar e restaurante na Estrada Dias Martins, preparou três noites especiais para aproveitar bem o fim de semana. Agora com novo horário de funcionamento, das 19h às 03h.

Nesta sexta-feira, 4, acontece o ‘Esquenta do Orjia’, com 20 litros de gummy grátis e apresentação dos DJs Roa e Nareza. Já no sábado, 5, tem o ‘Halloween do Recanto’, com open gummy a noite toda e premiação para melhor fantasia. Fechando a semana, o especial da rainha Marília Mendonça, ‘Esqueça Me Se For Capaz’ ‘vai fazer chorar de saudade, no domingo, 6.