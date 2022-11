Jovem recebe descarga elétrica ao tentar fazer “gato” e vai parar em estado grave no PS

O 1° Torneio de Sinuca em Rio Branco, está com inscrições abertas para a disputa inédita, com prêmios que chegam a R$ 15 mil e deve acontecer durante o dia 6 de novembro, na Associação dos Empregados Eletronorte (ASEEL).

Os interessados precisam pagar a taxa de R$ 200 à vista ou R$ 250 no cartão de crédito, parcelado em até 2 vezes. O espaço garante segurança, área de lazer com piscina, vendas de sorvetes, comidas e bebidas e iniciará às 9h.

Para mais informações, é possível entrar nos grupos de Whatsapp:

Grupo 1 – https://chat.whatsapp.com/BNBI7tdR1A46Rp23AQqUHI

Grupo 2 – https://chat.whatsapp.com/DgxiFWxk76VBspK8jQ5tMV

Saiba mais sobre as regras do torneio:

– Quem for participar do torneio deve chegar 30min com antecedência;

– Se houver discursão ou briga será desclassificado;

– Três sinucas reservadas somente para apostas e bolinho;

– Seguiremos as regras brasileiras Par e Ímpar;

– Proibido chegar bêbado no local do torneio;

– Pagamento somente no dia 06/11/2022 no local do evento.