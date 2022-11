Comércio do Acre vê reflexo ainda pequeno com bloqueios nas rodovias em Rondônia

Preocupante. É como o presidente do Sindicato do Comércio de Derivados de Petróleo do Estado do Acre (Sindepac), Dellano Lima, classifica os bloqueios na BR-364 que impedem a chegada de veículos ao Acre.

Os atos golpistas que fecham as estradas federais podem comprometer o abastecimento de combustível no estado. Até o momento, Dellano afirma que não há registro de falta de combustíveis nos postos, mas que a situação pode mudar nos próximos dias. “Já estamos com quatro dias com esse bloqueio e se permanecer assim teremos falta em breve, já que não há reposição de gasolina e diesel, principalmente, que são os mais vendidos”, afirma.

Delano explica ainda que os empresários do setor trabalham com a promessa de desbloqueio ainda durante o dia de hoje. “Nossa expectativa é que desbloqueiem de hoje até amanhã como estão prometendo. Segundo as informações é que a PRF vai fazer o desbloqueio e a gente conta com isso, já que a partir desta sexta a situação já pode começar a ficar mais difícil”, explica Dellano.