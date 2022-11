Internacional perde e Palmeiras se sagra campeão brasileiro pela 11ª vez na história

Em meio as homenagens de familiares e amigos, que aproveitam a data do Dia dos Finados para visitar o cemitério Francisco Xavier, em Senador, nesta quarta-feira, 2, crianças estavam no local entregando livros que falam de esperança de vida.

Durante a abordagem dos pequenos no campo-santo, que tem aproximadamente duas mil pessoas enterradas e recebe em média a cada ano dez mil visitantes, eram entregue os presentes.

De acordo com Monique Fernandes, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 400 exemplares serão distribuídos, com o envolvimento de 40 crianças do projeto Bálsamo.

A prefeita do município, Rosana Gomes, que participou de atos religiosos no espaço, também recebeu o livro.