Onda de calor que chega a Rondônia não atingirá o Acre, diz portal

A área de alta pressão que ganha força na região do Mato Grosso do Sul e do Paraná, deve atingir uma pequena parte do estado de Rondônia. A previsão é do Clima Tempo. As temperaturas podem chegar até os 39ºC. A onda atuará como um “bloqueio” e não permitirá até o dia 2 de maio, uma nova onda polar.

Segundo o portal, as temperaturas vão aumentar em ao menos três regiões do Brasil: Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Esta é a quarta onda de calor que o país enfrenta desde o início de 2024.

El Niño e mudanças climáticas podem ser responsáveis. Os dois fenômenos têm sido apontados pelos meteorologistas como as principais causas dos sucessivos aumentos de temperatura no país.

Os recordes de temperatura elevada também foram vistos como tendência mundial.