Acre teve 9 acidentes e 7 mortes por choque elétrico no último ano

A segurança na rede elétrica é um tema de extrema importância que merece a atenção. Segundo dados lançados recentemente no Anuário da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), em 2023, no Acre foram registrados 9 acidentes por choques elétricos, resultando em 7 mortes.

O anuário divulgado ano passado, referente à 2022, mostrava o Acre como líder no ranking de mortes por choque elétrico no Brasil proporcional à quantidade de habitantes. Já o ranking desse ano, com números menores, mostra o Acre na quinta posição. Mesmo com essa melhora, esses números alertam para a urgência de medidas preventivas e conscientização sobre os riscos envolvidos.

Uma notícia ainda mais preocupante destacada pelo Anuário é o aumento no número de registros de mortes por choques elétricos em todo o Brasil. Apesar de uma redução em 2022, os casos voltaram a crescer em 13,7% em relação ao ano anterior, o que reforça a necessidade de uma abordagem proativa e educativa para evitar tragédias desnecessárias.

Segundo a coordenadora de segurança da Energisa Acre, Gabriella Mendes, é preciso ter responsabilidade, seja em casa ou no trabalho, quando o assunto é rede elétrica: “É essencial que todos estejam cientes dos riscos e adotem medidas preventivas, como realizar inspeções regulares em suas instalações elétricas, evitar o uso de equipamentos danificados ou não certificados e manter distância segura de áreas úmidas ao manusear eletricidade, por exemplo. Além disso, é importantíssimo contratar profissionais habilitados e com experiência quando o assunto envolver energia elétrica”, explica ela.

Ainda segundo o anuário, analisando os tipos de acidentes mais comuns, foi identificado que a maioria ocorre em ambientes residenciais e é causado, em grande parte, por eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Em áreas externas à residência são especialmente críticas, pois a combinação de eletricidade com água aumenta exponencialmente o risco de acidentes fatais devido a fugas de corrente, a exemplo das bombas d’água, comuns no Estado.

Outra categoria significativa de acidentes residenciais está relacionada à falha na isolação de condutores elétricos. Isso inclui situações como o contato acidental com fios descobertos, tomadas e instalações provisórias. Gabriella alerta que é de extrema importância evitar o uso de equipamentos sem regulamentação ou controle de qualidade, especialmente extensões e adaptadores tipo “T”.

Dessa forma, para garantir a segurança, é importante tomar alguns cuidados, que podem até parecer óbvios, mas que muitas vezes, no dia a dia é deixado de lado, por isso, aa coordenadora da Energisa Acre reforça outras dicas para assim evitar que acidentes elétricos aconteçam.

Confira:

• Ter atenção especialmente em áreas molhadas como lavanderias, cozinhas e banheiros porque a água é um excelente condutor de energia;

• Se tiver algum problema que envolva a medição de energia ou nos cabos que ligam a rede externa de distribuição de energia à residência, entre em contato com a Energisa;

• Se for realizar algum reparo no telhado de sua casa, chame sempre um profissional habilitado com os equipamentos adequados e cuidado com partes metálicas do telhado em contato com pios desencapados;

• Atenção com atividades nas fachadas (rebocos ou pinturas em especial) ou manuseio de materiais de construção civil a exemplo vergalhões, réguas metálicas e extensor para pincel de pintura que podem tocar na rede de distribuição de energia que estiver próxima;

• Muita atenção quando for instalar ou mexer em alguma antena (devido ao seu tamanho e muitas vezes ser de material metálico, pode vir a tocar na rede de energia);

• Deve-se acionar os órgãos competentes (prefeituras) para realização de podas preventivas, mas se estiver muito próxima da rede, a Energisa deve ser aciona para que a poda seja realizada com segurança;

• Em caso de colisões com postes de energia, permanecer no veículo e evitar que pessoas se aproximem do local. Deve-se considerar que os cabos podem estar energizados. Se possível, com o celular acione os bombeiros e informe a Energisa para o desligamento da rede elétrica;

• Não soltar pipas em áreas próximas a rede elétrica, pois podem provocar curto-circuito e rompimento de cabos e o pior, pode provocar um acidente com lesões graves;

• Nunca arremesse cabos ou outros objetos sobre a rede elétrica. Mesmo eles estando encapados, a capacidade de isolamento do material pode não ser suficiente para evitar a passagem da eletricidade;

• Não usar aparelhos celulares ligados a tomada.