Vasco goleia São Francisco e entra na “briga” pelo título e vagas nacionais

No fechamento da penúltima rodada do Campeonato Estadual, o Vasco goleou o São Francisco nessa segunda-feira, 22, no Florestão, assumiu a quarta colocação no returno, mantém as chances de título ou de ser vice, o que daria à equipe cruzmaltina o direito de disputar as competições nacionais no próximo ano.

A goleada do Vasco teve dois gols de Daniego, Geovani Silva e Raelison. Carlos Augusto descontou para o São Chico, que é o lanterna do segundo turno e não almeja mais nada na competição.

Para ser campeão, o Vasco precisa de uma combinação de resultados, tendo que vencer o Galvez no último compromisso, torcer por um empate entre Rio Branco e Humaitá e que o Independência não ganhe do São Francisco.

Veja os confrontos da última rodada e a classificação do segundo turno:

Quinta-feira, 15h30 – Rio Branco x Humaitá

Quinta-feira, 17h30 – Independência x São Francisco

Sexta-feira, 15h30 – Galvez x Vasco

Classificação:

Independência –7 pt

Rio Branco – 7 pt

Humaitá – 6 pt

Vasco – 5 pt

Galvez – 5 pt

São Francisco – 1 pt

Foto: Jhon Lennon

