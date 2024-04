Socorro Neri destinará emenda para laboratório de análise do solo no Juruá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Atendendo à demanda dos produtores rurais de Cruzeiro do Sul, a deputada federal, Socorro Neri (PP-AC), vai destinar emendas para a implantação de um laboratório de análise do solo na região do Vale do Juruá, afim de contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar.

Socorro Neri destacou a importância da atividade agrícola para a segurança alimentar e o comprometimento de seu mandato em garantir recursos aos produtores rurais.

“Na reunião que tivemos em Cruzeiro do Sul com os dirigentes dos sindicatos de produtores rurais, recebemos algumas demandas e ali eu já me comprometi que ao longo de todo o mandato destinarei emendas parlamentares para apoiar os produtores rurais”, enfatizou a deputada.

Como funciona o laboratório de análise de solo?

Trata-se de uma ferramenta que permite ao agricultor melhor conhecimento das particularidades e a fertilidade do solo. Nesse sentido, a análise funciona por meio da coleta de amostras por um laboratório especializado, que realiza o estudo detalhado.