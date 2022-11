Bloqueio da BR-317 por bolsonaristas em Brasiléia tem fim após longa negociação

Era por volta das 14 horas desta quarta-feira, 2, quando uma equipe de policiais militares (PM) e federais (PRF e PF) se deslocaram para o ponto de bloqueio existente na BR-317 (Estrada do Pacífico), no km 5, sentido Brasiléia/Assis Brasil, que perdurava por cerca de 72 horas.

Já havia a previsão de liberação, por parte dos manifestantes que protestavam contra o resultado do segundo turno da eleição presidencial, ocorrida no último domingo, 30, com a vitória do candidato do PT, Luis Inácio Lula da Silva, sobre o atual presidente, Jair Bolsonaro.

A ação contou com a presença do superintendente da PRF no Acre, Getúlio Azevedo, do delegado da Polícia Federal, Valdir Costa, e do tenente-coronel da Polícia Militar do Acre, Fábio Russo, juntamente com suas guarnições, que estavam prontas para o uso da força caso necessário, o que não aconteceu.

“Nós conversamos com os líderes do movimento, eles entenderam a mensagem, e a adoção de medidas de cunho pacífico, ela é muito bem-vinda para que a gente consiga lograr êxito servindo as pessoas que aqui estão e justificando a mobilização das forças incumbidas dessa obrigação”, disse Getúlio Azevedo.

Segundo foi relatado pelos manifestantes, o local do bloqueio seria desfeito e limpo para em seguida realizarem uma carreata com término em frente ao portão da Companhia Especial de Fronteira do Exército Brasileiro em Epitaciolândia, como ocorreu em vários lugares do Brasil.

Com a colaboração do jornalista Alexandre Lima, do jornal O Alto Acre.