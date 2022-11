Jovem é morto a tiros dentro de residência no Belo Jardim

Benedito da Silva Damásio, de 24 anos, foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira, 31, dentro de uma residência situada na rua Tarauacá, no bairro Belo Jardim I, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações repassadas a reportagem do ac24horas, Benedito estava no terreno da casa quando um homem não identificado adentrou e em posse de uma arma de fogo, efetuou vários tiros na direção da vítima que ainda tentou correr, mas foi perseguido e morto com três tiros. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local Benedito já se encontrava sem vida.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística, em seguida, fizeram patrulhamento na região em busca de prender o autor do crime, mas ele não foi encontrado.

O corpo de Benedito foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A polícia acredita que o crime pode estar relacionado a guerra entre facções. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).