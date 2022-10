Milhares de flamenguistas comemoram vitória do Flamengo em Cruzeiro do Sul

O município de Porto Walter está há 3 dias sem sinal de telefonia móvel e bancos e casas Lotéricas não estão funcionando. Segundo o secretário de Comunicação do município, Macson Alves, a situação é recorrente.

Nesta sexta-feira, 28, segundo ele, autoridades do município buscaram apoio do Ministério Público do Acre, por meio do promotor Iverson Bueno, que está na cidade. Uma reunião foi realizada no gabinete do prefeito César Andrade, com o promotor, o presidente da Câmara Municipal, Robson Rodrigues e deputado federal eleito Zezinho Barbary, para tratar do assunto.

” O promotor Iverson já conhecia essa realidade e agora está presenciando a situação. Ele acolheu nossa demanda e tomará medidas “, citou Macson.

A falta de sinal de telefonia não ocorre apenas em Porto Walter mas também nas demais cidades do Vale do Juruá. O sinal chega à Cruzeiro do Sul por meio de fibra ótica da empresa Oi e é vendido para as demais empresas de telefonia.