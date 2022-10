Jorge, Flaviano e Vagner se unem na sede do MDB em apoio a Lula

A sede do MDB do Acre, em Rio Branco,foi palco na manhã desta terça-feira, 25, de um encontro histórico entre a principal liderança do PT no Acre, Jorge Viana, e dos membros da executiva estadual do Glorioso. Participaram da reunião o deputado federal Flaviano Melo, presidente da sigla, o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, e o ex-deputados João Correia e Chagas Romão, com demais membros do diretório emedebista.

“Tendo em vista a importância do MDB e de Simone Tebet na eleição do presidente Lula, eu pedi para fazer uma reunião. Eles me receberam super bem aqui na Sede do MDB. Conversamos muito sobre os problemas do Acre e do Brasil. Falamos das ameaças que significam a eventual reeleição do Bolsonaro e o fato do Acre também ter hoje toda a bancada bolsonarista, o que é muito ruim para o Estado. E que o papel nosso, do PT, meu e de outras lideranças como o Marcus Alexandre, é um papel importante para o Acre, teremos um papel importante para ajudar o Estado. Não é só ajudar o governo Gladson, é ajudar o Estado˜, disse Viana.

O petista afirmou que ficou acertado ter outras conversas com o MDB acreano depois da eleição e ressaltou que a maioria das lideranças do Glorioso estão juntas na eleição do presidente Lula. Viana enfatizou também que conversará com o senador Sérgio Petecão (PSD) para falar da importância de ter Lula na presidência do Brasil.

Mais comedido, Flaviano afirmou que foi discutida muita pol[itica no encontro que ocorreu às portas fechadas. “Recebemos Jorge Viana na Executiva e discutimos muita política. Lula tem apoio de alguns membros da executiva”, disse a liderança sem cravar seu apoio em definitivo.

O encontro entre Jorge e Flaviano, que travaram disputas históricas pelo comando da prefeitura de Rio Branco e do governo do Estado por décadas, marca a união de Emedebistas e petistas no Acre pela primeira vez contra um adversário em comum: Jair Bolsonaro.