Erros, telefone tocando e falta de informações marcam concurso da saúde no Acre

Desde o último domingo, 16, que os candidatos que fizeram as provas do concurso para a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) denunciam diversas irregularidades na aplicação do certame.

As reclamações vão desde falta de aviso sobre procedimentos por parte dos fiscais, erros grosseiros em algumas questões e orientações equivocadas. As provas foram realizadas por mais de 30 mil candidatos.

“Foi tanto erro que é difícil saber por onde começar. Quanto às instruções, em nenhum momento foi falado sobre os 3 últimos candidatos saírem juntos após assinar a ata e não houve assinatura, nem mesmo a permanência mínima de 3 candidatos para saírem juntos. Outra coisa foi o gabarito errado liberado, com erros crassos, Ao entrar em contato com a banca a única informação que se tem é que se achamos que está errado que entremos com recurso, ainda que seja notável que houve equívoco com os gabaritos, nenhuma nota, por parte da banca, foi emitida”, afirma um candidato que prefere não se identificar.

Uma outra candidata denuncia outras irregularidades. “Na minha sala teve telefone tocando por várias vezes e nenhuma atitude dos fiscais, o que denota despreparo e desorientação quanto aos procedimentos que somente foram tomados ao ser chamado um fiscal supervisor. Os fiscais mal orientados, na sala, falaram inicialmente que só poderiam levar o caderno de provas após as 18 horas, algo que estava expresso no edital e na própria prova que era após 2 horas de prova. Em algumas salas, fiscais orientaram que os candidatos deveriam assinar as folhas de redação, mesmo não havendo espaço para assinatura, mesmo que o edital deixasse claro que a redação não deve ser identificada de nenhuma forma, podendo levar a desclassificação do candidato”, diz.

O ac24horas procurou a Secretaria de Saúde e foi informado de que a orientação do setor de concurso da Seplag é que os candidatos que se sentiram prejudicados deveriam ter recorrido à banca organizadora do concurso, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). O prazo para recorrer se encerrou, de acordo com o edital, às 15 horas desta terça-feira, 18.