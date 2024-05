Fies: esta sexta (17) é o último dia para verificar se você está na lista de espera

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Termina nesta sexta-feira (17) a convocação da lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao processo seletivo do primeiro semestre de 2024. Até terça-feira (14), o Ministério da Educação (MEC) já havia feito oito convocações da lista de espera do Fies. Essa etapa do processo seletivo começou no dia 28 março e se encerraria em 30 de abril, mas foi prorrogada pelo MEC, por meio do Edital nº 13/2024.

Os estudantes não pré-selecionados na chamada única do Fies foram automaticamente incluídos na lista de espera. Para consultarem a classificação e verificarem se foram pré-selecionados na lista, os candidatos devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e entrar com sua conta gov.br. Considerando que não será realizado um novo ranqueamento das notas, os participantes devem acompanhar todo o processo pela página do Fies, pois a lista é atualizada à medida que as vagas são ocupadas ou não.

Caso sejam pré-selecionados para uma das vagas, os candidatos que estão na lista de espera deverão acessar novamente a página do programa e complementar sua inscrição com as informações necessárias à contratação do financiamento. Os estudantes terão, então, três dias (a contar da data de divulgação da pré-seleção) para completar esse processo.

O que é o Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil, programa do MEC, foi instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, a fim de conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos. Os cursos devem ser ofertados por instituições de educação superior privadas participantes do programa, bem como ter avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Em 2024, a ação ainda contará com o Fies Social, instituído pela Resolução nº 58/2024 . Sua meta é oferecer melhores condições para a obtenção do Fies, como a reserva de 50% das vagas e a concessão de até 100% de financiamento dos encargos educacionais a os estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico ), desde que possuam renda familiar per capita de até meio salário mínimo .

