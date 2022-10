“Deus é tão bom que o Gladson deu a resposta na cara deles”, dispara Linda Cameli a ex-aliados

Centenas de apoiadores e militantes do candidato à reeleição como presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), participaram do ato “Mulheres com Bolsonaro”, representado pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro, na tarde desta terça-feira, 11, na casa de eventos Maison Borges, em Rio Branco.

Michele desembarcou na capital acreana por volta das 13h30min. Em seguida, foi recepcionada pela comitiva governamental e seguiu para o local do evento cercada de seguranças. Ela seguiu para o palco do evento ao lado do governador Gladson Cameli (PP) e da vice-governadora eleita, Mailza Gomes.

Após calorosa recepção, foi realizado um louvor em homenagem aos evangélicos que fizeram maioria na solenidade presidencial.

O senador eleito, Alan Rick (União Brasil), fez coro e defendeu a reeleição de Bolsonaro ao comando do Palácio do Planalto. Segundo ele, é preciso dar uma surra na esquerda. “A Michelle trabalhou o incessante no governo federal. Orem porque precisamos vencer essa eleição. Vamos dar uma surra e eleger Jair Messias Bolsonaro”, declarou.

Mailza Gomes rasgou elogios a Michelle Bolsonaro e ao presidente da República. Para ela, Bolsonaro vem lutando contra todos os obstáculos enfrentados nos últimos anos. “A nossa missão é especial, a realização de Bolsonaro, o homem que foi ouvir o que aflige a população. Ele busca soluções que vem tendo resultado. Ele é um presidente que defende a família, a pátria com o coração e razão”, comentou.

A anfitriã da tarde, Michelle Bolsonaro, se disse confiante no apoio recebido pela classe política a seu esposo e disse que a esquerda não está satisfeita com o trabalho de Bolsonaro. “Satanás não ficou feliz com tudo que estamos fazendo, somos um povo que defende os valores e princípios cristãos. Não apoiamos o aborto, a legalização da maconha. Temos muitas obras entregues e muitas promessas concretizadas. O pai da mentira vai cair por terra”, disparou.

Michele contou ainda que Bolsonaro não é perfeito, porém, afirmou que o PT não voltará a comandar o país novamente. “Meu marido é tão imperfeito quanto vocês, mas ele ama o Brasil Quem governa é um homem justo. Esse partido das trevas jamais comandará nossa nação. Chega de mentiras. Não permitiremos que entreguem nossa riquezas a países comunistas”, revelou

O governador Gladson Cameli iniciou sua fala dizendo o bordão de campanha criado por ele para o segundo turno, que tem 22 motivos para ajudar a eleger o presidente da República. De acordo com o chefe do executivo, o povo precisa fazer a escolha certa. “O povo elegeu deputados, senadores que apoiam o Bolsonaro”.

Cameli pediu aos prefeitos que possam fechar com o candidato no próximo dia 30 de outubro. “Prefeitos nos ajudem e vamos preparar as bases. O Acre está com Bolsonaro 22. Michele veio dizer que o Acre dá um exemplo para o Brasil”, comentou.

A ex-ministra e senadora eleita, Damares Alves, disse que duvida que Roraima seja o Estado que dará maior proporcionalidade de votos para Bolsonaro no segundo turno. “O Acre dará a maior quantidade de votos. Eu serei senadora do Acre”, ressaltou Damares, que alfinetou a política de esquerda no Acre. “Eles mandavam, mandavam”, afirmou.

Estavam presentes na solenidade o senador eleito, deputado federal Alan Rick (União), dos deputados federais eleitos, Roberto Duarte Republicanos), Socorro Neri (PP) e Ulysses Araújo (União), Antônia Lúcia (Republicanos), Eduardo Velloso (União), secretários de Estado e demais autoridades.

