Fã de Bob Dylan e apreciador de Bacalhau, Nilson Euclides disputa cargo pela 1ª vez

Deve chover forte neste domingo de votação em algumas regiões do Acre. De acordo com o portal ClimaTempo, a região Norte é uma das áreas do país que mais terá chuva no dia 2 de outubro e o tempo fica bem instável no Amazonas e a chuva acontece de forma mais frequente.

“Em Rondônia, Roraima, no Estado do Acre e parte do oeste do Pará a chuva se concentra especialmente no período da tarde e tem previsão de chuva moderada a forte com raios e rajadas de vento”, prevê o ClimaTempo.

Para Rio Branco o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) diz que o tempo será “nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas”, com ventos fracos ou moderados e temperatura que varia de 24º (mínima) a 36º (máxima).

Em uma previsão mais ampla, o portal O Tempo Aqui, de Rio Branco, observou que a tendência do tempo para o mês de outubro no Acre é de chuvas dentro da faixa de normalidade, podendo ficar um pouco acima da média, enquanto a temperatura poderá ficar levemente abaixo da média.

“Algumas ondas polares irão penetrar no estado, provocando chuvas fortes, com alta probabilidade de temporais, com ventanias, raios e queda eventual e pontual de granizo”, prevê O Tempo Aqui.