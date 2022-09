Mulher de 32 anos vai parar na cadeia após aplicar “golpe do pix” em farmácia de Rio Branco

Neste sábado, 24, durante todo o dia, as equipes do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) atenderam à população da Capital em uma edição especial do programa MP na Comunidade, realizada na Diocese de Rio Branco alusiva ao Círio de Nazaré, uma das celebrações religiosas mais importantes do país. Além dos serviços do MPAC, a ação ofertou atendimento na área de saúde, orientação jurídica e emissão de documentos, disponibilizados em um único local.

Uma das pessoas atendidas foi a aposentada Maria do Carmo Costa, 69 anos, com dificuldade de locomoção, que aproveitou o MP na Comunidade para atualizar a carteira de identidade, que estava ilegível.

“Não estava mais conseguindo nem fazer uma procuração, pois o cartório não aceitava o documento dela. Eu trabalho o dia todo, então, na semana fica muito difícil tirar ela de casa, enfrentar fila para tirar o RG. Vi na TV que ia ter o MP na Comunidade e viemos aqui. Foi rápido e conseguimos resolver o problema”, conta Antônia Sirlene da Costa, irmã da idosa.

Além da emissão de documentos, serviço disponibilizado pela Polícia Civil, o MP na Comunidade, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), ofereceu atendimento médico na área de clínica geral, oftalmologia, infectologia, cardiologia e pediatria, além de vacinação e odontologia. “Era uma consulta que esperava há quatro meses com clínico geral e hoje pela manhã consegui”, disse Guerda Evangelista, ao justificar a procura pelo MP na Comunidade.

Segundo o padre Manoel Costa, o MP na Comunidade deu um significado ainda maior ao Círio de Nazaré no Acre. “Este ano, nós queríamos manifestar o Círio na sua dimensão plena, contemplando o lado social, pois a caridade é a forma como o amor se traduz na prática. Este dia foi pensado como o exercício da caridade, o amor na prática, o dia do serviço oferecido ao próximo”, ressaltou o reitor da Diocese de Rio Branco.

Também foram parceiros do MPAC nesta edição do MP na Comunidade, além da Polícia Civil, a Defensoria Pública do Estado, Saneacre, Saerb, Polícia Militar, Incra e Ufac, e a Associação do Ministério Público do Acre (Ampac), que apoiou a campanha de arrecadação de itens de higiene pessoal distribuídos para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A procuradora-geral adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais, Rita de Cássia Nogueira Lima, que acompanhou os atendimentos juntamente com o promotor de Justiça Dayan Albuquerque, coordenador do MP na Comunidade, comentou que a ação foi resultado de uma iniciativa da Diocese, mas que só foi possível graças às instituições parceiras.

“Foi uma iniciativa que partiu da Diocese de Rio Branco, que extrapola o aspecto religioso e se transformou numa ação de serviço à sociedade. Está na Constituição Federal, no art. 3°, inciso I, que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é construir uma sociedade livre, justa e solidária e, sendo assim, é uma obrigação de todas as instituições, não só do MP, mas da sociedade, de todos nós, dar nossa parcela de contribuição para alcançar esse objetivo”, ressaltou.

Texto: Kelly Souza

Foto: Jean Luiz Oliveira