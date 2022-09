Concursados e familiares de presos fazem manifestação antes do debate

Na noite desta terça-feira, 27, dezenas de familiares de detentos e aprovados do concurso dos Bombeiros realizaram uma pequena manifestação em frente a TV Acre – local do debate aos candidatos ao governo.

De acordo com um dos aprovados, Erick Silva, os aprovados estão em busca do chamamento dos demais aprovados bem como os do cadastro de reserva – algo em torno de 500 candidatos.

Após um dia de intensos protestos, as esposas e familiares dos detentos buscam reivindicar ao governo melhores condições de refeições e visitas nas unidades prisionais do estado do Acre.