Festival do Milho de Porto Walter terá show de Marcynho Sensação, cavalgada e motocross

A prefeitura de Porto Walter está concluindo a montagem da estrutura que vai abrigar a maior parte das atividades do 7 ° Festival do Milho, que será realizado de sexta-feira à domingo, 23 a 25. As atrações são o show do Cantor Marcynho Sensação, cavalgada, corrida de motocross, futebol e a chegada de uma comitiva pela estrada recém aberta que liga o município à Cruzeiro do Sul. Os vários tipos de alimentos feitos tendo como base o milho também deverão fazer sucesso no Festival.

O sábado, 24, é o dia D do evento com a chegada , marcada para as 16horas, da comitiva com 250 veículos que percorrerá os cerca de 85 quilômetros do ramal entre Cruzeiro do Sul e Porto Walter e a noite haverá Show do cantor Marcynho Sensação.

No dia 25, domingo, tem cavalgada, corrida de motocross e escolha do Rei e Rainha do Festival.