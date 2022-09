Criminoso invade casa para fazer assalto e acaba morto com três tiros na Cidade do Povo

Um morador de rua ainda não identificado morreu vítima de atropelamento na noite desta quinta-feira, 22, na Via Chico Mendes, em frente a uma concessionária de veículos no bairro Triângulo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com a polícia, a motorista do Honda Civic de cor branca trafegava sentido centro-bairro em velocidade acima do permitido na Via Chico Mendes, quando atropelou a vítima, que tentava atravessar a rua. O veículo estava adesivado com banner do deputado estadual e candidato à reeleição André da Droga Vale. Testemunhas contaram que assessores do candidato retiraram o adesivo do vidro traseiro do carro.

Com o impacto, foi arremessado a uma distância de aproximadamente 40 metros e caiu sobre o asfalto desmaiado. A frente do veículo ficou totalmente destruída.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, a vítima já se encontrava sem vida. Segundo o médico do SAMU, o homem sofreu múltiplas fraturas e um traumatismo crânio encefálico gravíssimo.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

A condutora do veículo foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde prestou esclarecimento e foi liberada. O veículo Honda Civic foi removido por um guincho.