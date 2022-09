José Adriano quer construir 2 mil casas por ano se eleito deputado federal no Acre

O entrevistado do programa Bar do Bar desta quarta-feira, 21, foi o presidente licenciado da Federação das Indústrias no Estado do Acre (Fieac), José Adriano, que também está candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022 pelo Partido Progressistas (PP). Para ele, o objetivo é alcançar um Acre mais promissor num momento de confiança, alegria e muito aprendizado.

Adriano relata que após sete anos à frente da Fieac, tem passado mais tempo fora dos gabinetes e vindo de fato a entender o que acontece com o restante da sociedade, além da esfera empresarial. “Enquanto empresário, estava sempre próximo da parte mais periférica da cidade”.

O Sistema S, liderado por ele no estado, atua em conjunto às demais instituições. “Temos uma gestão de exemplo, que cumpre com seu papel. Os donos do Sistema S são os empresários, com recursos movidos por grandes empresas do país. As micro e pequenas empresas não pagam e são nossas maiores beneficiadas”, afirma.

Entre as ações desempenhadas por José Adriano está o afastamento político-ideológico das federações. “Hoje essas federações abrem as portas para todas as autoridades, sem distinções. Todos dialogam no mesmo nível. Como empresário, abrimos essa porta para todos os segmentos, desde o micro ao grande empresário”.

Atualmente, a Fieac é a única do país que conseguiu unir comércio e agricultura. “Agora discutimos juntos para não haver sombras nas demandas políticas, tanto do legislativo quanto do executivo. A defesa é para o trabalhador, não defendemos só o empresário, mas toda a sociedade. “As federações não podem caminhar separadas. Isso amadureceu e tem sido importante na discussão de políticas públicas”.

O reconhecimento de competências é o que mais marcou sua gestão, ele comenta: “conseguimos o apoio daqueles que ficaram. Somos uma federação as 4 casas melhoradas e nossas instalações são as mais elogiadas no país”.

Candidatura

Como parlamentar, quer levar a formação, união e conhecimento para beneficiar a população desde a zona urbana à zona rural. “Sei exatamente para que serve um mandato de deputado federal. Temos muita coisa para fazer e temos pressa. Nossas propostas não são para somente um período, queremos conquistar o voto com convencimento. Muitos falam em gerar emprego, mas não sabem nem como assinar uma carteira [de trabalho]”.

Em seu projeto, está a proposta de construir 2 mil casas por ano. Somos capazes de fazer isso. Estou em vários lugares, mesmo que as pessoas não saibam. Com o Sebrae, estou na zona rural, estou presente na iluminação, através do apoio à indústria. Queremos um estado com segurança para trazer investidores para cá”.

Se eleito, José Adriano promete ainda destinar 50% de suas emendas somente para a saúde e 50% restante distribuir entre outras áreas. “O desenvolvimento da região Norte deve estar integrado, haver uma convergência de interesses dos estados vizinhos, isso faz muita diferença”.

Assista a entrevista: