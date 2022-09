Pesquisa Travessia/ac24horas: No Acre, Bolsonaro tem 50% e Lula 35%

O candidato ao governo do Estado do Acre, senador licenciado Sérgio Petecão (PSD), resolveu exaltar seu candidato à presidência da República, presidente Jair Bolsonaro (PL), durante agenda de campanha neste sábado, 10.

De acordo com o candidato, é hora de caminhar alinhado com o chefe do Palácio do Planalto. Segundo Petecão, Bolsonaro não compactua com corrupção. “Não perdoa quem rouba dinheiro do povo”, declarou.

Petecão está se “alinhando” com Bolsonaro, vale lembrar que ele é vice-líder do presidente no Senado da República. Além disso, o candidato resolveu personalizar seu veículos com a bandeira do Brasil – em homenagem ao militar.