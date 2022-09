Nicolau Junior celebra entrega de Assembleia modelo no encerramento de mandato

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual candidato à reeleição, Nicolau Junior (PP), foi o entrevistado desta quarta-feira, 14, no Bar do Vaz, programa transmitido pelo ac24horas. Júnior detalhou o trabalho que desempenhou nós últimos meses e como enxerga a campanha política atual, tanto de seus companheiros como dos opositores.

Ao jornalista Roberto Vaz, Nicolau também expôs as situações que marcaram em sei mandato à frente da Casa do Povo. “A gente trabalhou muito na pelo povo, principalmente durante a pandemia de Covid-19, onde a Aleac deu total apoio no momento em que o governo do estado mais precisou”, disse o progressista.

Segundo ele, a Assembleia do Acre aprovou todos os projetos que estavam à pedido. “Foi muito difícil, mas graças a Deus a gente superou. Naquele momento todos foram importantes e solidários. Houve apoio nosso, do governo, Ministério Público e Tribunal de Justiça. Todos se uniram naquele momento para tentar combater a Covid”. O ponto positivo após tantas dificuldades, foi que, de acordo com o presidente da Casa, o Acre foi reconhecido como uma das assembleias mais modernas e atuantes nesse sentindo.

Nicolau, que é cunhado do governador Gladson Cameli (PP), garante que viu de perto o quanto o Chefe do Palácio Rio Branco esteve preocupado com a situação da saúde no Estado no auge da pandemia. “Ele estava na linha de frente mesmo”, afirmou.

Para o deputado, a pandemia ainda provocou mais uma mudança, que foi a inserção do trabalho remoto. De acordo com ele, funcionou muito bem. “O período virtual foi muito produtivo. Hoje a Assembleia do Acre é uma das mais modernas do país. Foi também uma oportunidade de deixar algo moderno e com transparência”.

Nicolau garante que até início de dezembro deste ano, os deputados da Aleac devem destinar mais de R$ 42 milhões para o ano que vem, oriundos do orçamento de emendas dos parlamentares. “Foi uma legislação muito boa. Ao final de tudo, acredito que cada político é o melhor para o Acre”, declarou.

O parlamentar se diz satisfeito com o que produziu ao longo dos últimos quatro anos. “Fizemos um reajuste de 11,06 aos servidores da Casa. Consegui modernizar a Assembleia do Acre, tanto que outras assembleias nos procuram para copiar o modelo. Cada cidadão tem a oportunidade de assistir a sessão no YouTube”.

Nicolau ainda aponta o desejo de instalar energia solar na Aleac e reduzir ainda mais os custos. “Já está sendo feito um estudo e acho que é o futuro, deixar a Assembleia do Acre dando exemplo com a energia solar”.

Apesar da tensão entre alguns ex-aliados do PP, o deputado ainda acredita que o afastamento entre governo, partidos e políticos possa ser contornado. “Infelizmente tem as questões partidárias políticas, que muitas vezes atrapalham. Acho que essa tensão foi o no momento político e que depois dessa eleição é um novo momento. Após o dia 2 é um novo momento”.

Para ele, a questão dos ramais é o maior problema que o Acre tem atualmente. “O agronegócio está entrando no Acre, mas precisa da estrutura. Daqui para frente temos que fazer projetos de ponte de alvenaria, que é o futuro. A madeira vai ficar cada vez mais dificil e a alvenaria melhora o escoamento da produção”.

Por fim, o candidato comentou sobre os ataques que ocorrem entre partidos e políticos nas campanhas eleitorais. “Me preocupo muito porque minha campanha é diferente, focada no eleitor, sem querer difamar ninguém. Nunca usei nenhum fator para me favorecer na política. A política é tratar as pessoas bem e tratar dos seus projetos”, concluiu.

