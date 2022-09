Imagem de satélite mostra focos ativos de queimadas e movimentação da fumaça no Acre

Dados gerados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e divulgados no Relatório Técnico do Monitoramento de Focos de Queimadas e Qualidade do Ar do Acre, elaborado pelo Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental e divulgado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente a das Políticas Indígenas (Semapi), preveem que nesta sexta-feira (9), o Acre terá risco de fogo variando de Médio, Alto e Crítico em todas as regionais do estado.

A previsão ocorre para pontos isolados na região do Juruá e com maior intensidade nas regionais de Tarauacá/Envira (Tarauacá, Feijó e Jordão); Purus (Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus); Alto Acre (Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri e Capixaba); e Baixo Acre (Plácido de Castro, Acrelândia, Senador Guiomard, Porto Acre, Rio Branco e Bujari). A situação é parecida nas regiões de Madre de Dios, no Peru, e Pando, na Bolívia.

De acordo com o Inpe, o princípio do Risco de Fogo é um produto que apresenta a suscetibilidade da vegetação para sua queima, do ponto de vista meteorológico. No processamento e cálculo são utilizadas informações do tipo de vegetação, histórico da chuva nos últimos 120 dias, umidade relativa mínima e temperatura máxima, ambas à superfície.

O Acre teve uma explosão nas ocorrências dos focos de queimadas no começo de setembro. Até agosto, o volume de detecções feitas pelo satélite de referência do Inpe (AQUA Tarde) era menor que o registrado no mesmo período do ano passado. Nesta quarta-feira, 7 de setembro, a quantidade de queimadas em 2022 já é 24% maior que a de 2021. A situação já é a pior desde o ano de 2005, quando ocorreu o grande incêndio da Resex Chico Mendes.

Feijó é o município que se destaca no estado com relação às queimadas. São 1.932 focos de calor registrados na “Terra do Açaí”, em 2022, colocação que se repete nos últimos anos. Tarauacá é outro campeão do fogo no Acre, com 1.110 focos de janeiro a esta altura de setembro. Juntos, os dois municípios somam 45,7% dos focos de queimadas registrados em todo o estado neste ano.