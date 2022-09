Meta do TRE é capacitar e ter mais de 10.000 mesários no Acre

Desde a segunda-feira passada, 29 de agosto, a Justiça Eleitoral do Acre oferece treinamento presencial aos mesários que atuarão nas Eleições 2022. Aproximadamente 20 servidores da sede do Tribunal foram designados para compor a equipe que auxiliará os Cartórios Eleitorais acreanos a ministrar os treinamentos.

Nesta quinta-feira, 1º de setembro, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE), Francisco Djalma, e a diretora-geral, Rosana Magalhães, participaram do treinamento, no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Acre, e contou com a participação de 50 mesários.

Seguindo o planejamento do TRE, os treinamentos presenciais acontecerão nas sedes das nove Zonas Eleitorais até o dia 20 de setembro.

Além do treinamento presencial, a Justiça Eleitoral conta com o aplicativo disponível para aparelhos Android e iOS. A ferramenta traz todas as informações necessárias, dividas em módulos de estudo.

“O sucesso de uma eleição depende da soma de esforços de várias entidades e pessoas, entre as quais se destacam os mesários. Neste ano, a votação no Acre iniciará às 6h e, por isso, os mesários deverão estar às 5h nas seções eleitorais, demonstrando ainda mais o comprometimento e dedicação de mais de 10 mil pessoas que servirão nas Eleições. Registro meus agradecimentos a todos os senhores”, disse o Desembargador Djalma na abertura do encontro.