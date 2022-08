Pesquisa é balde de água fria no MDB/PSD; votos de JV migram para Alan

Não se briga com pesquisas eleitorais e só as urnas abertas podem confirmá-las ou não. Porém, existem pesquisas sérias e seguras em que os eleitores, partidos e candidatos podem confiar. É o caso do instituto IPEC contratado pela Rede Amazônica de Televisão que aponta o governador Gladson Cameli (PP) com 51% dos votos, seguido de Jorge Viana (PT) com 27%, logo mais abaixo Mara Rocha (MDB) com 6% e Sérgio Petecão (PSD) 5%.

A pesquisa tem uma margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. Gladson pode estar com 48% ou até 54%; Jorge com 30% ou 24%; Mara Rocha com 9% ou 3% e Petecão com 8% ou apenas 2%. Ou, em faixas intermediárias dentro da margem de erro, o que não muda muita coisa.

O que mais chama atenção na pesquisa se estiverem realmente corretas, é a possibilidade de Gladson ganhar no primeiro turno. Nesse caso, foi um balde de água fria na militância dos demais candidatos. Resta observar qual será a capacidade de reação dos adversários, já que ainda faltam cerca de 30 dias para a eleição.

“Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes”. (Tiago, irmão do Senhor)

. O que quer dizer que Deus resiste aos soberbos? Orgulho excessivo, altivez, arrogância, presunção e prepotência.

. Sem Jorge Viana (PT) para o Senado, Alan Rick (União Brasil) cresce na disputa e chega a 29%, porém Ney Amorim e Márcia têm espaço para crescer.

. Disse na COLUNA de ontem que Ney quer colar no Gladson, mas a disputa é duríssima.

. Os votos de Alan estão dentro do governo; ele sempre foi o preferido do governador Gladson Cameli.

. A equipe de Gladson que apoia Ney quer, agora, que o governador, com seus 51% da pesquisa, puxe Ney Amorim.

. A estratégia é essa; se dará certo ou não é com o eleitor.

. Os votos de Jorge Viana para o Senado, segundo se pode avaliar da pesquisa, migraram para Alan Rick e não para o deputado Jenilson ou outro candidato.

. Tenho dito que eleição é imprevisível; se as pessoas virem o Alan como vítima nesse processo, aliado a excelente divulgação profissional do seu mandato, será muito difícil batê-lo nas urnas.

. Pesa o fato de que Alan, apesar das circunstâncias, é aliado de Gladson Cameli.

. A candidata Vanda Milani (PROS) descascou no relator do orçamento e candidato ao governo do União Brasil, Márcio Bittar que, segundo ela, liberou recursos para o Brasil todo, mas não para a BR-364 no Acre.

. Por falar em Dra. Vanda Milani, faz um bom mandato de deputada federal; uma reeleição lhe cairia muito bem;

. Como fez o Alan Rick, a Jéssica Sales, Flaviano Melo…poderia no futuro pensar em disputar a prefeitura da capital.

. Porém, já dizia o rei Salomão:

. “O homem faz muitos planos, mas a resposta vem de Deus”.

. E é verdade…quem diria que o Jorge Viana estaria disputando o governo com chances reais de vencer para o Senado?

. A batalha agora dos adversários de Gladson é tentar levar a eleição para o segundo turno.

. Bom dia!