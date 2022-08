Bittar acredita que eleição no Acre vai para o segundo turno

Nesta segunda-feira, 29, inicia a sabatina com os candidatos ao senado do Acre. A candidata Vanda Milani, de 68 anos, é a primeira a ser entrevistada diretamente dos estúdios do ac24horas. Milani chegou ao local em uma festa com muito barulho e animação realizada pelos seus apoiadores, que também contou com a participação de Sérgio Petecão.

“Eu estou aqui para declarar o que eu quero: um Acre de esperança. Porque o nosso povo tem que seguir em frente, em um Estado bom para todos, puro, com crescimento. Ao lado de Petecão sei que vamos muito mais adiante”, informou Vanda.

A candidata destacou que irá falar apenas o que tem de mais verdadeiro em seu coração. “Eu vim aqui para falar o que o coração tem para falar, com muita verdade, ainda mais vendo toda a animação dessa galera, eu fico muito feliz. A população está recebendo a gente muito bem e eu acredito que temos muita chance”, contou.

Petecão encorajou Vanda, afirmando que tem certeza que tudo vai dar certo. “Só Deus sabe de todos os planos e eu acredito muito nele. Essa mulher, Vanda Milani, tudo conspira para dar certo em sua vida e nós confiamos nela”, apontou.

A entrevista inicia as 19h30min, sempre com transmissão ao vivo pelas páginas do Facebook e Youtube. Além das perguntas dos jornalistas, os internautas podem participar com questionamentos para a convidada.