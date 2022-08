Ativista político visita lugares distantes do Acre para reconstruir ideologias perdidas

A antiga fama de brigão deu lugar a uma personalidade pacífica. O ativista político Cesário Braga, que está disputando uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, reinventou a forma de se relacionar, mas garante que ainda segue sem medo do embate. “Sempre que tenho possibilidade de me posicionar, meto meu pé no meio”, afirma.

A declaração foi dita durante entrevista concedida ao Bar do Vaz na tarde desta terça-feira, 30, junto ao jornalista Roberto Vaz, do ac24horas. Braga relatou suas andanças que vem promovendo no interior do estado com fins de reconhecimento.

Atuante no meio político desde a juventude, tem se visto com uma proposta diferente. “Aprendi com a ‘peia’. Essa reaproximação é de voltar aos companheiros que já tínhamos visitados lá atrás. Ouvindo os desafios que o Acre tem de verdade em muitos locais, onde a energia elétrica ainda não chegou”.

Braga diz ter visto que os agricultores do interior não têm produzido por falta de ramal e iluminação. “Todo mundo fala no interior que o político vai atrás de voto e depois não volta mais. Estou fazendo esses diários para lembrar e voltar”.

Recentemente, caminhou por 10 horas dentro da floresta em Marechal Thaumaturgo. “Quero ser o cara que mais conhece o Acre. É fantástico conhecer o Acre, tão distinto. Não consigo sair do Acre”.

Ainda assim, assegura querer continuar sendo rebelde. “Sou de esquerda por convicção, defendo um estado forte, que cuida das pessoas. Estamos num processo pé no chão, escutando as pessoas mais do que falando, trazendo de volta pessoas que são importantes, que estavam de escanteio, que são diferenciadas”.

Assista ao vídeo: