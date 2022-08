Justiça Eleitoral deferiu apenas 23 candidaturas no Acre até esta sexta-feira

A região histórica do centro comercial de Xapuri foi o cenário escolhido pelo candidato à reeleição ao governo do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), para o pontapé inicial da campanha na regional do Alto Acre, nesta sexta-feira, 19.

Acompanhado por Mailza Gomes (Progressistas) e Ney Amorim (Podemos), candidatos a vice e ao Senado na chapa, Gladson desembarcou no aeródromo da cidade por volta das 15h45, onde foi recebido por correligionários.

De lá, ele saiu em carreata com direção ao centro, mas fazendo várias paradas no caminho para cumprimentar as pessoas na rua e nos estabelecimentos comerciais localizados ao longo da rua Coronel Brandão, a principal da cidade.

Mais próximo da área central da cidade, também acompanhado do deputado estadual Manoel Moraes, Gladson andou a pé e continuou o corpo a corpo ao som do grito: “Gladson, Mailza e Ney, estamos com vocês”, entoado por apoiadores locais.

Quando parou para atender a imprensa, Cameli disse que sua campanha vai acontecer à distância dos ataques dos adversários, com respeito, segundo ele, às famílias acreanas.

“Eu quero conversar com as pessoas, eu vou fazer uma campanha limpa, uma campanha de propostas, uma campanha onde eu vou respeitar todas as famílias”.

Sobre o significado de Xapuri na caminhada à reeleição, Gladson disse que a cidade tem uma importância histórica de um povo que ajudou a construir a história do Acre e que é um dos lugares do estado onde o seu governo tem mais obras.

“Xapuri é a Princesinha do Acre e está no nosso coração, aqui falamos de um povo que ajudou a construir a história do Acre. Aqui, se não for a cidade que tem a maior quantidade de obras, ela está empatada com as outras”.

O governador terminou a fala garantindo que a ponte sobre o rio Acre na cidade, a Ponte da Sibéria, está garantida.

“Isso aí não tenha dúvida, o dinheiro tá na conta, eu não tenho que ir atrás de recursos. Está garantido e as obras estão a todo vapor, assim como a Estrada da Variante”, disse.

A caminhada terminou no comitê de campanha de Manoel Moraes, que foi inaugurado na noite desta sexta-feira juntamente com o lançamento da candidatura a mais uma reeleição do parlamentar que deixou o PSB no ano passado para se filiar ao Progressistas.