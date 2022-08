Das 24 vagas da Aleac, apenas nove ou 12 estão em disputa!

A eleição para deputado estadual é uma das mais difíceis do processo eleitoral. A princípio, não são 24 vagas em disputas, apenas de nove a 13 no máximo. Isto porque a eleição para quem está no mandado é facilitada pela própria função, pela estrutura dos gabinetes, pela legislação partidária e pelos partidos que priorizam a reeleição dos deputados. Sendo esta uma das principais razões para que alguns partidos e coligações impeçam a entrada na chapa de quem já tem mandato. É regra.

A eleição e a renovação de novos parlamentares para a Aleac, por exemplo, se dá a partir de um trabalho minucioso e articulado de construção das chapas. Partidos como o Republicano e União Brasil formaram chapas para deputado federal e estadual com capacidade para eleger dois parlamentares para a Aleac e dois para a Câmara Federal. O União Brasil também está nesse pacote, graças a experiência e o poder de articulação política do senador Márcio Bittar, o homem de Bolsonaro no Acre.

Portanto, conclui-se que ao menos uns dez deputados estaduais ficarão de fora da próxima legislatura abrindo espaço para os novos que chegam. É como diz a música Triste Berrante: Mas sempre foi assim e sempre será/ O novo vem e o velho tem que parar…

“A parte chata de discutir futebol, política e religião não é a discussão em si, mas o fato de que é inútil argumentar contra fanáticos”. (Fernando Batista)

. Solino Matos, 1º suplente de Senador da deputada Vanda Milani, está impressionado com a sua aceitação na capital.

. “A Dra. Vanda vai ganhar”, diz empolgado.

. O MDB pode fazer arté três deputados estaduais; é o cálculo do experiente deputado federal Flaviano Melo.

. Suellen Carlos, registrem esse nome no cenário político do Acre.

. Pesquisas em andamento!

. Bolsonaro, Ciro no JN; quinta-feira é o Lula.

. A terra vai tremer nos estúdios da Globo;

. Aqui acolá o ex-presidente Lula comete uma gafe, normal da idade!

. O Montana Jack quer dar um golpe se o Petecão não ganhar; Alexandre de Morais e a PF nele!

. Porém, todas as vezes que o Petecão lhe mostra as pesquisas ele se acalma.

. Todo mundo ansioso para saber se a disputa pelo Senado vai polarizar entre Márcia Bittar e Ney Amorim;

. Não descartem o deputado Alan Rick desse jogo.

. Eleição sempre será imprevisível, muito embora haja uma certa lógica nas estruturas de poder em favor de candidatos.

. Bom dia!