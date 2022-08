Criminosos invadem residência e ferem detento monitorado a tiros no Cabreúva

O detento monitorado por tornozeleira eletrônica Uires Carlos Ribeiro, de 35 anos, vulgo Tifi, foi ferido a tiros na noite desta terça-feira, 23, dentro de uma residência situada na rua Ruanda, no bairro Cabreúva, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Uires estava em sua residência com familiares quando criminosos não identificados chegaram no bairro em um veículo de cor branca. Encapuzados e em posse de uma arma de fogo, invadiram a residência da vítima e efetuaram três tiros. Uires Carlos foi atingido com dois projeteis, um nas costas e outro no peito. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Familiares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o paciente ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas eles não foram encontrados.

A polícia acredita que o crime está relacionado a guerra entres facções, uma vez que, pela manhã desta terça-feira, 23, na mesma rua Ruanda, no Cabreúva, mãe e filho foram feridos a tiros.

O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).