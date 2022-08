Abraçando adversários e com a vela acesa, Gladson participa da procissão antes do início da campanha

Com uma vela acesa na mão, o governador Gladson Cameli participou da Procissão de Nossa Senhora da Glória em Cruzeiro do Sul nesta segunda-feira, 15, como faz desde criança. Ele disse que aproveita a ocasião para pedir a proteção divina para a campanha à reeleição, que começará nesta terça-feira, 16, já em Rio Branco.

“Participo da Procissão desde menino, mas aproveito que amanhã é o start do vestibular para pedir proteção de Deus e Nossa Senhora para que façamos uma campanha limpa. Que seja feita a vontade de Deus e estou pronto para qualquer resultado. Eu volto ainda hoje para Rio Branco e por uma questão de logística não irei na posse do presidente do TSE A partir de amanhã eu vou andar o Estado conversar e dar uma satisfação para as pessoas. O que peço é que nós candidatos sejamos adversários políticos mas com respeito às famílias e peço as pessoas que orem por mim”, pontuou.

Durante a Procissão, Gladson encontrou com o primo César Messias e com Jenilson Leite, candidatos ao senado e a suplência pelo PSB. Rindo, César e Gladson se cumprimentaram e Cameli adiantou. “Isso aqui é fé, não é política”.

Além do governador, de César Messias, Jenilson Leite, participaram da Procissão de Nossa Senhora da Glória o prefeito de Cruzeiro do Sul Zequinha Lima, o candidato ao governo Sérgio Petecão, a candidata ao senado Nazaré Araújo, deputada federal Perpétua Almeida e o marido deputado estadual Edvaldo Magalhães e deputado estadual Luís Gonzaga.