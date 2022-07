Presidente do União Brasil garante que Bittar continuará comandando partido no Acre

De acordo com decreto publicado na edição do Diário Oficial do Estado do Acre desta segunda-feira, 25, quem for participar da Expoacre, que terá início no próximo sábado, 30, deverá levar comprovante de vacina com esquema vacinal completo ou apresentar exame feito 24h antes do evento com resultado negativo para a covid-19.

Além disso, durante o tempo de permanência e circulação no evento, deverá usar máscara. As medidas são decorrentes do agravamento da situação epidemiológica da doença e visam conter a infecção.

O decreto vale para eventos sociais, culturais, recreativos, esportivos, religiosos e similares, públicos ou particulares, destinados a público superior a 300 pessoas, com ou sem assento.

O que é esquema vacinal completo:

– Crianças de 5 a 11 anos devem comprovar ter tomado pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid;

– Adolescentes e jovens de 12 a 17 anos devem apresentar comprovante de duas doses do imunizante;

– Já pessoas com idade acima de 18 anos devem comprovar esquema vacinal com três doses.