Homem é ferido com seis tiros no Centro de Rio Branco

Um vídeo divulgado em uma rede social se tornou polêmica. Torcedor do Flamengo, identificado por Brasileiro Ju nas redes por Julio Venâncio, 23 anos, fez o que considera ser uma brincadeira ao segurar um galo e dizer vários palavrões ao animal em alusão à classificação do time carioca em cima do Atlético Mineiro, que tem justamente um galo com o mascote, na noite da última quarta-feira, 13.

Ocorre que para a Organização Não Governamental Patinha Carente, que luta pela proteção aos animais desde 2013 no Acre, o que aconteceu não foi considerado uma brincadeira e sim maus-tratos ao galo. A entidade garantiu que vai denunciar o caso ao Ministério Público do Acre (MPAC). “Repudiamos qualquer ato de maus-tratos aos animais. Nos comentários da página da ONG no Instagram, muitos comentários pedindo justiça e condenando a atitude do torcedor.

Após a polêmica, o torcedor rubro negro repostou e disse ao ac24horas que não iria se posicionar e que a reclamação quanto a sua conduta era de gente que não tinha o que fazer. Nas redes sociais, o acusado escreveu um texto onde afirma que “quando se vai comer galinha caipira ninguém reclama. Vão cuidar da vida de vocês”, afirmou.

Veja o vídeo: