MME antecipa R$63 milhões para Energisa interligar Feijó e Tarauacá ao sistema elétrico nacional

Em Brasiléia, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) entra em operação como divisão regional no próximo mês de agosto, ampliando o atendimento para todo o Alto Acre e Capixaba -um público de cerca de 80 mil pessoas.

Para isso, um termo de cooperação com a Prefeitura de Brasileia foi assinado nesta quarta-feira (13). O documento prevê esforços mútuos para a estruturação e implementação de uma unidade do Procon na região de Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil, além de atender moradores de Capixaba.

Os serviços vão funcionar no antigo prédio do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), local onde atualmente são realizados os atendimentos no município de Brasileia

De acordo com Camila Lima, diretora técnica do Procon, a nova unidade vai contemplar os serviços de atendimento, fiscalização e educação para o consumo.

“A implementação do Procon em Brasileia vai beneficiar aproximadamente 80 mil habitantes do Alto Acre. Todos os consumidores dessa região vão poder abrir suas reclamações e solicitar palestras educativas, por exemplo”, afirma.

Lima explica que, com o novo prédio, as equipes de fiscalização terão melhores condições de estarem diariamente nos estabelecimentos comerciais, orientando os fornecedores a cumprirem os direitos previstos na legislação das relações de consumo.

