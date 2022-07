Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio acumulado em R$ 55 milhões

O jovem Raimesson Nascimento Souza, de 21 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser ferido com um tiro em via pública na noite desta terça-feira, 5, na rua 25 de dezembro, no bairro Boa União, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Raimesson estava sentado na frente de uma casa, quando dois homens não identificados se aproximaram em uma motocicleta e o garupa em posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros na direção do jovem que foi atingido com um projétil na região das costas. Após a ação os criminosos fugiram.

Populares ao verem o jovem sangrando acionaram ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Raimesson ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Polícia Militares estiveram no local, colheram as características da dupla na motocicleta e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, porém não obtiveram êxito.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).