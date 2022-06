Vídeo com Petecão no “atabaque” e Montana cantando brega na praça chama atenção

Os moradores de uma área de invasão no Bairro Defesa Civil, na região do Irineu Serra, estão desde as primeiras horas desta terça-feira, 28, nos corredores da Assembleia Legislativa em busca de uma solução sobre os seus problemas de habitação. Recentemente o grupo recebeu um ordem de despejo da justiça e na época conseguiram negociar que as dezenas de casas levantadas no local não fossem derrubadas. Em relação a algumas famílias que estavam lá há mais tempo, foi feito um acordo para que elas fossem retiradas num prazo maior e com apoio do Estado.

O Chefe da Casa Civil, Jonathan Donadoni, e o secretário de Planejamento, coronel Ricardo Brandão foram convidados para participar da reunião com líderes do movimento e com os deputados estaduais. Na conversa, o governo sinalizou em cadastrar os moradores no Aluguel Social, que é um auxílio financeiro para o custeio de aluguel.

“Asseguramos a todos os moradores o direito e a manutenção dos aluguel social. Avaliamos esse critério de pagamento do aluguel social e propusemos também fazer um cadastro e verificar a situação individualizada de cada família e partir desse levantamento poderemos trazer as soluções que o Estado tem”, frisou Brandão, afirmando que as famílias que estão há mais tempo no local poderão ficar até que o Estado apresente solução.

O deputado Jenilson Leite (PSB), que participou da reunião, ressaltou que essa população já estava na área invadida a algum tempo e não há neste momento nenhum movimentação de construção e edificação de casas. “Nós chegamos ao meio termo aonde o Estado vai congelar a situação dessas pessoas que já estão lá instaladas no terreno até o Estado retomar as suas políticas habitacionais que nós entendemos que neste ano não dará mais tempo, mas dá tempo para se organizar e retomar o que já ocorreu lá atrás que é a construção de casas populares”, frisou o parlamentar.

Fotos de Sérgio Vale: