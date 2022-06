Em Assis Brasil, Petecão lança obra de ampliação do mercado municipal

A servidora pública Joelma Dantas, mãe do pequeno Théo, de 10 meses, uma das crianças mortas no pronto-socorro de Rio Branco por conta da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) voltou a mostrar revolta com declarações de profissionais da saúde do Acre.

Dantas, que tem tecido fortes críticas ao sistema de saúde após a morte do filho criticou de forma bastante dura a médica Deiviane Medeiros, diretora técnica do Pronto-Socorro de Rio Branco, que negou durante entrevista coletiva nesta sexta-feira, 17, que a morte das crianças tenha acontecido por falta de UTIs. “Todas as crianças foram atendidas por médicos intensivistas e pediatras no Pronto-Socorro. Em nenhum momento faltaram UTIs. Nossos documentos estão à disposição do Ministério Público para que faça análise e siga com os devidos procedimentos”, disse em reportagem da Agência de Notícias do Acre.

Revoltada, Joelma Dantas usou palavras fortes nas redes sociais para criticar a diretora técnica do PS. “Se eu não voltar aqui as pessoas vão pensar que estão falando a verdade. Essa Deviane não disse nada e falou que estava investigando. Como é que tu diz que não foi falta de UTI se os próprios médicos dizem isso? Eu estava lá com todas as mãezinhas, mentirosa, você é uma safada, eu vou lhe processar e vou quebrar sua cara, assassina e bandida”, disse Joelma.

Assista ao vídeo abaixo: