Acre tem sexta-feira quente com chuvas rápidas e pontuais, diz previsão

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) decidiu arquivar a denúncia contra o chefe da Divisão de Material e Patrimônio, órgão da antiga secretaria de Zeladoria Municipal de Rio Branco, Jaffesson Rodrigues. De acordo com o entendimento da promotora Laura Cristina de Almeida Miranda não há provas que possam incriminar o gestor.

A Notícia de Fato à época relatava que garis e margaridas estariam adquirindo, com dinheiro próprio, desde janeiro de 2021, as ferramentas de trabalho, utilizadas na limpeza pública de Rio Branco, ao passo que a Zeladoria não estaria regularmente fornecendo as ferramentas, mesmo existindo contratos para aquisição e ordens de pagamento a favor de empresas fornecedoras.

No período em que foi acusado, o ac24horas conversou com Jaffesson que sempre defendeu sua inocência. “Estou bem tranquilo, aqui tem as requisição, tem assinatura e relatório financeiro. Quem me trouxe para cá foi o ex-diretor de gestão da Zeladoria, o Marcos Vitorino. Se depois da saída dele, o prefeito e o secretário me deixaram no cargo é porque o meu trabalho fala por mim. Quem não deve, não teme”, afirma Jafferson.