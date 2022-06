Caso suspeito de varíola dos macacos no Acre terá resultado de exames em 15 dias

Com o feriado estadual de aniversário do Acre e o ponto facultativo decretado para a sexta-feira desta semana, alguns serviços em Rio Branco sofrem alteração já na quarta-feira, 15, e segue até o fim de semana.

O governo estabeleceu no Diário Oficial, no dia 9, mais um ponto facultativo após o aniversário do Estado, que celebra 60 anos de emancipação política em 15 de junho. Também será folga no dia de Corpus Christi, na quinta-feira, 16, e emenda na sexta-feira, 17.

Veja o que abre e o que fecha no feriadão prolongado:

– Órgão Públicos

Os usuários que precisam realizar atividades em órgãos públicos como a Organização em Centros de Atendimento (OCA) de Rio Branco e o Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC), tem até hoje para a solicitarem, pois ambos não irão funcionar a partir desta quarta-feira, 15, e retornam os trabalhos na segunda-feira, 20.

Os serviços essenciais de saúde, como o Hospital das Clínicas, atendimento médico especializado, serviço de apoio diagnóstico, setores de internação, centro cirúrgico, UTI, central de agendamento de cirurgias e hospital foram mantidos. Assim como a segurança Pública e o abastecimento de água.

– Bancos e Correios

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Acre (Correios) não funcionará no feriado de quarta-feira, 15, e nem na quinta, 16. Na sexta, 17, as agências abrem normalmente. O mesmo acontece no Sindicato dos Bancários do Acre (Seeb-AC).

– Judiciário

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) também decretou ponto facultativo na sexta-feira, 17, assim, durante a quarta, quinta e sexta, o atendimento das demandas emergenciais, no primeiro e segundo grau, ocorre em regime de plantão conforme escala definida pelo juiz diretor do foro.

No dia 15 de junho também é celebrado os 59 anos de instalação do TJ no Estado acreano. A primeira corte de Justiça do Acre foi instituída oficialmente no dia 15 de junho de 1963, um ano depois da Lei n.°4.070/1962, que criou o estado do Acre.

– Via Verde e Aquiri Shopping

O Via Verde Shopping, terá o funcionamento na quarta-feira, mas nas lojas ocorrerá das 13h às 21h e na praça de alimentação inicias às 11h. Nos outros dias seguirá regularmente, nos horários das 10h às 22h. No cinema, a abertura acontecerá de acordo com a programação de filmes da semana.

Já o Shopping popular, não abrirá na quinta-feira, 16, mas funciona normalmente na quarta, 15 e na sexta-feira, 17.