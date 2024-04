Mãe e filha vivem há meses em uma mesa de uma lanchonete no Mc Donald’s no Rio

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Duas mulheres, mãe e filha, vêm chamando a atenção de moradores do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo quem mora ou trabalha no bairro, elas estão “morando” há cerca de 3 meses em uma mesa do McDonald’s da Rua Ataulfo de Paiva, esquina com a Rua Carlos Góis.