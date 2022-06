Sem mortes, Acre confirma 23 novos casos de Covid em 24 horas

A senadora Mailza (Progressistas-AC) reafirmou pré-candidatura ao Senado Federal. Em um almoço com pastores na tarde desta terça-feira (14), a senadora falou sobre a disputa eleitoral, os desafios que encara à frente do Progressistas, partido que preside no Acre, e recebeu apoio em massa de todos os pastores presentes.

Os pastores, que prestigiaram a senadora em almoço, fazem parte das maiores denominações evangélicas do Estado, além de representantes de associações: Eldo Gama, presidente da Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (Ameacre); Luiz Gonzaga, presidente das Assembleias de Deus em Rio Branco.

Durante o almoço, Mailza frisou que as conversas sobre seu destino foram amplamente discutidas, e de forma democrática, por seu grupo político, e o veredito final é que a senadora dispute a reeleição. “Com a graça de Deus, tenho vencido. Mesmo sendo mulher, mesmo sendo pequena. Não era o meu sonho, mas foi o lugar onde Deus me colocou”.

A senadora reiterou parceria com o Governo do Acre, seu compromisso com os acreanos e afirma: “O que nós queremos é algo que alcance todo o Acre”.

O pastor Luiz Gonzaga, presidente da Assembleia de Deus, falou com os pastores presentes no evento e declarou apoio à reeleição da senadora. “Nós louvamos a Deus e desejamos à senadora Mailza as mais ricas bênçãos. Conte com a igreja que você faz parte”.

Pastores e igrejas que declararam apoio à Mailza:

– Eldo Gama (Presidente da Ameacre);

– Luiz Gonzaga (Presidente das Assembleias de Deus em Rio Branco);

– Marcos Lima (pastor da Assembleia de Deus em Rio Branco);

– Davi Santiago (Vice-presidente das Assembleias de Deus em Rio Branco);

– Igor e Moreira (Presidente Quadrangular – Acre);

– Francelino (AD 2º Distrito);

– Rogério (AD Feijó);

– Giocondo (IBN Nova Aliança – Acre Secretário Geral Administrativo da CBN|ACRE, e Presidente da ORMIBAN|ACRE ( Ordem dos Ministros Batistas Nacionais – Acre);

– Adcarlos (Presidente MBCI);

– Alex (pastor membro da Igreja Batista do Bosque);

– Décio Pisano (Presbiteriana Renovada);

– José Figueiredo (Presidente das Igrejas Batistas Regulares do Estado do Acre);

– Jonney (Comunidade Batista Vida);

– Roberto Casas (pastor membro da Batista da Convenção Brasileira);

– Fernando Magri e Neicacio (Nova Aliança);

– Paulo Machado (Secretário-executivo da Ameacre).