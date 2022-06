Diesel comum vendido no Acre subiu 2,74% em maio e é o mais caro do país

Em maio, o diesel comum mais caro do Norte foi encontrado nos postos do Acre, a R$ 7,77, alta de 2,74% em relação a abril; e o S-10 mais caro, no Amapá, a R$ 7,85, alta de 0,73%. Essas também foram as duas médias mais caras de todo o País.

De acordo com dados do levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), referentes ao fechamento de maio, a Região Norte fechou o período com o preço médio mais alto para o litro dos dois tipos de diesel. O tipo comum fechou o mês a R$ 7,43 e com a maior variação de alta, em relação a abril, entre as demais regiões (4,83%).

Já o tipo S-10 foi comercializado a R$ 7,56, com alta de 4,03%. Já a gasolina foi vendida a R$ 7,54 nos postos de abastecimento, e o etanol a R$ 6,29.

Na análise regional, o Pará comercializou a gasolina pelo preço mais alto entre os Estados, a R$ 7,78, alta de 0,10%, se comparado ao mês anterior. A menor média para esse combustível foi registrada nos postos de abastecimento do Amapá, a R$ 7,15.

Além de comercializar o etanol pelo preço mais alto do País, o Pará também registrou a média mais cara em toda a região para o combustível (R$ 6,81), com alta de 1,93%. A média mais barata para o etanol foi encontrada nas bombas de abastecimento do Amazonas, a R$ 5,58.

Os postos amazonenses também apresentaram as menores médias da região para os dois tipos de diesel: R$ 7,02 o comum, e R$ 7,10 o S-10.

“Apesar de apresentar as menores médias da região para o diesel, o Amazonas registrou algumas das maiores variações de alta no preço do combustível. O tipo comum teve um acréscimo de 6,52% e o S-10 de 6,32%. Neste fechamento de mês, a gasolina, quando comparada ao etanol, continua como opção mais econômica para abastecimento em todos os Estados do Norte, segundo o IPTL”, aponta Douglas Pina, diretor-geral de Mainstream da Divisão de Frota e Mobilidade da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência.