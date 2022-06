DNIT atesta colapso da BR-364 e estima mais de R$ 1 bilhão para reconstruir rodovia em 2 anos

Parlamentares representantes da Bancada Federal do Acre estiveram reunidos com o Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), General Santos Filho, nesta quinta-feira, 02, em Brasília, e receberam a notícia de que há medidas que abrangem manutenção e reconstrução da rodovia no estado.

O Diretor do DNIT informou que visitou o Acre e trafegou pela estrada que, além dos buracos, tem pontos com erosão grave, por isso, aguarda a aprovação de um Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN), que permite ao Poder Executivo fazer remanejamentos orçamentários. “Desta forma o órgão terá recursos para realizar as obras de manutenção da BR, estimadas em R$ 100 milhões para 2022. Há expectativa de que este PLN seja votado agora em junho, no Congresso. Já, para a reconstrução da rodovia, o DNIT estima um investimento de mais de R$ 1 bilhão. O projeto da obra já está em andamento e deverá ser concluído em dois anos”, garantiu.

Estiveram presentes o deputado Federal Alan Rick (União-AC) e os Senadores Sérgio Petecão (PSD-AC) e Eduardo Velloso (União-AC). O trecho de cerca de 400 quilômetros da BR-364 tem preocupado a direção do DNIT. “A rodovia já está em colapso. Inclusive as placas de sinalização das erosões estão em estado precário, aumentando o perigo para os motoristas que trafegam pelo local”, lamentou.

Alan Rick alertou a Santos Filho que a estrada precisa de uma solução definitiva. “Já esteve muito pior. Foram feitos reparos paliativos recentemente, mas, em razão das características do solo do leito da estrada, apenas uma reconstrução total desse trecho resolverá o problema dos buracos e da erosão”, destacou.

Os congressistas também trataram com o General sobre as obras do anel viário de Brasiléia, orçada em R$ 64 milhões. R$ 20 milhões já foram viabilizados pela Bancada Federal do Acre e são necessários, pelo menos, mais R$ 15 milhões este ano para continuidade da obra.

O deputado Alan Rick já se reuniu e pediu apoio ao novo relator do Orçamento, deputado Hugo Leal (PSD/RJ) que, juntamente com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, estão empenhados em atender o Acre.

A Ponte de Rodrigues Alves, para a qual há também uma emenda da Bancada no valor de R$ 12 milhões, para 2022, também foi discutida. A equipe técnica do DNIT informou que não será possível utilizar o recurso, em 2022, porque o anteprojeto ainda não está concluído. Dessa forma, o início da execução ficará para 2023.